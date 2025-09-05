ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಾತ್ರಿ 9:34ರಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನಿಂದ ಆಪತ್ತು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ..!
ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13, 2025 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:34 ಕ್ಕೆ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26, 2025 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳವು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ, ಆದರೆ ತುಲಾ ಶತ್ರು ರಾಶಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಂಚಾರವು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬಹುದು. ಮಂಗಳನ ಏಳನೇ ಅಂಶವು ಮೊದಲ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳನ ಬಲವಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಎದೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕರ್ಕ ಮಂಗಳನ ದುರ್ಬಲ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತಲೆನೋವು, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯದ ಅಪಾಯವಿರಬಹುದು. ಮಂಗಳನ ಏಳನೇ ಅಂಶವು ಏಳನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ನಡುವಿನ ದ್ವೇಷದಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳನ ಶತ್ರುತ್ವವು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ, ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೀಲು ನೋವು ಅಥವಾ ಆಯಾಸವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂಚಾರವು ಅತಿಯಾದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ನಿಗೂಢತೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟ, ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಆದರೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಾನವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.