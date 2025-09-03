ಇಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ಮಂಗಳ, ಚಂದ್ರ, ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ರಾಜವೈಭೋಗ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2025 ರಂದು ಮಂಗಳ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ.
ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಇಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2025 ರಂದು ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಸಂಜೆ 6:04 ಕ್ಕೆ, ರಕ್ತ, ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಗ್ರಹವಾದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ 11:08 ಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸೂಚಕ ಚಂದ್ರನು ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 11:57 ಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಸೂಚಕ ಶುಕ್ರನು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ, ಮಂಗಳ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ಸ್ಥಳೀಯರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಅಸಮಾಧಾನವೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಂಗಳ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.