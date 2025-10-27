ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:43ಕ್ಕೆ ಬುಧ-ಮಂಗಳ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ರಾಜಯೋಗದಂತೆ ಸಂತೋಷ
mangal budh yuti yog these zodiac get happiness like rajayoga astrology ಮಂಗಳನು ಇಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2025 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:43 ರಂದು ತನ್ನ ರಾಶಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬುಧನು ಈಗಾಗಲೇ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಂಗಳನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಂಚಾರವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಿಮಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಮಂಗಳ) ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ, ಇದು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ.
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಮಂಗಳವು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಮಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಓದುವ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.