ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಕೂಡ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವನ್ನ ನೋಡಲೇಬಾರದು!
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರ ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದರರ್ಥ ಚಂದ್ರನು ರಕ್ತದಂತೆ ಕೆಂಪಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ರಾತ್ರಿ 9:57 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1:27 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರುವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಗ್ರಹಣವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಬಹುತೇಕ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:58 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಣಾಮವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2025 ರ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಮೇಷ, ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಸಿಂಹ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಶುಭ ಅಥವಾ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಗ್ರಹಣದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ, ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನ, ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಾವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು, ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ತಿನ್ನಬಹುದು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂತಕ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ, ನೀರು, ಹಾಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಹಣದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೂತಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ದೇವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ.