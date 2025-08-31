ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ! ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಶನಿಗ್ರಹ ಹಿಮ್ಮುಖ, ಈ 15 ದಿನ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕ
2025 ರ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಶನಿ ವಕ್ರಿ: ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಶನಿಯು ಹಿಮ್ಮುಖವಾದಾಗ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಶುಭ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡರೆ, ತೊಂದರೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2025 ರಿಂದ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಿದ್ದು, ಆ ದಿನ ಶನಿಯು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಜುಲೈ 13 ರಿಂದ ಶನಿಯು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 28 ರವರೆಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
ಸಿಂಹ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಅನುಕೂಲಕರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶನಿಯ ನೆರಳು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ದಿನದಂದು ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ.
ತುಲಾ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಅಶುಭವಾಗಬಹುದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಸಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಗಾಯದ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ, ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರಲಿ.
ಮೀನ: ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಶನಿಯು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುವುದರಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ.