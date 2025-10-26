2026 lucky zodiac sign: 2026 ರಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ, 4 ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ
lucky zodiacs of 2026 shani guru rahu ketu maha gochar ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, 2026 ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಕರ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಗುರು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ತನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅದು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026 ವರ್ಷವು ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂಟಿಯಾದವರು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
2026 ರ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026 ರ ವರ್ಷವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ.
ಧನು
2026 ರಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಗ್ರಹಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಮನೆ, ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.