ಕುಬೇರನಿಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರೆಂದರೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ, ಇವರಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆಯೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕುಬೇರನು ವೃಷಭ, ಕರ್ಕ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ವೃಷಭ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ. ಅವರು ಸಂಪತ್ತು, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಕುಬೇರನಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಹಣಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಅವರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅವರು ಅರ್ಹವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಸ್ವಭಾವ. ಈ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಕುಬೇರ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಾಣಾಕ್ಷರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಶುಕ್ರನ ಮೇಲೂ ಇದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸುಂದರರು, ಮಾನವೀಯರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಅವರನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ಕುಬೇರನು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಶ್ರಮಶೀಲರು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಕುಬೇರನಿಗೆ ಪ್ರಿಯರು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು. ಅದೃಷ್ಟ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಗ್ರಹ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಕುಬೇರನು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.