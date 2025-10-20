ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ದುರಾದೃಷ್ಟ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ
know the worlds unlucky numbers ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ದುರದೃಷ್ಟಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲ್ಲ.
13 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ
ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 13 ನೇ ಮಹಡಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ 13 ನೇ ಸೀಟು ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಏಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಥೆಗಳಿವೆ.ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಬೈಬಲ್ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ, ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಪ್ಪರ್ನಲ್ಲಿ ಜುದಾಸ್ 13 ನೇ ಅತಿಥಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದುರದೃಷ್ಟಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ "ನಾಲ್ಕು" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸಾವಿನ ಚೀನೀ ಪದದಂತೆಯೇ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಐದನೇ ಮಹಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು 4 ನೇ ಮಹಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೀದಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಟಲಿ 17 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ, 17 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದುರದೃಷ್ಟಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರೋಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆ XVII ಅನ್ನು ಮರುಜೋಡಿಸಿದಾಗ, "VIXI" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರರ್ಥ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ "ನನ್ನ ಜೀವನ ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ". ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಟಾಲಿಯನ್ನರು 17 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 17 ನೇ ತಾರೀಖನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
9 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಪಾನ್
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ, 9 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ "ಒಂಬತ್ತು" ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಮರಣಕ್ಕೆ ಜಪಾನೀಸ್ ಪದದಂತೆಯೇ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜಪಾನಿಯರು 9 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. 9 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಡಿಗಳಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಥವಾ ವಾಹನಗಳು 9 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 39 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ, 39 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದುರದೃಷ್ಟಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 39 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು "ಮೊರ್ಡಾ-ಗೌ" ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರರ್ಥ ಸತ್ತ ಹಸು. "ಮೊರ್ಡಾ-ಗೌ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜನರು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು, ಮನೆಗಳು, ವಾಹನಗಳು ಅಥವಾ 39 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ 666 ಸಂಖ್ಯೆ
ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 666 (ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಖ್ಯೆ) ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಬೈಬಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದವರನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಜಾನ್ ದಿ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ 666 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.