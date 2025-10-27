2026 ರಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಕೇತುನಿಂದ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ
ketu gochar positive effect these zodiac may become successful overnight 2026 ರಲ್ಲಿ ಕೇತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಮೊದಲ 11 ತಿಂಗಳು ಇದು 4 ರಾಶಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕೇತು
ಕೇತು ಮೇ 18, 2025 ರಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು. ಈಗ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, 2026 ರಲ್ಲಿ, ಕೇತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಮೊದಲು, 2026 ರ 11 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇತು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ವೃಷಭ
2026 ರಲ್ಲಿ ಕೇತು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಹಣವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
2026 ರಲ್ಲಿ ಕೇತು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಿರಿ. ಹಣ ಗಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
2026 ರಲ್ಲಿ ಕೇತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೂ ಈ ಸಮಯ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಕೇತುವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೂ ಅಗತ್ಯ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿಗಾಗಿಯೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.