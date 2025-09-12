ಗುರು ವಕ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ.!
jupiter retrograde in cancer ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರು ಗ್ರಹವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಗುರು
ಗುರು ಗ್ರಹವು ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 11, 2025 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.11 ಕ್ಕೆ ವಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ. ಬುಧವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 11, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 08:58 ಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಗುರು ವಕ್ರ ಸ್ಥಾನವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಕ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಾತನಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಜನರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ವಕ್ರ ಸ್ಥಾನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದಿಂದ 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ವಕ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.