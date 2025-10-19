800 ವರ್ಷ ನಂತರ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು 5 ರಾಜಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ, ಅದೃಷ್ಟ
five rajayoga will make on diwali 2025 these zodiac sign rich ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಐದು ಅಪರೂಪದ ರಾಜ್ಯಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಜಯೋಗ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶುಭ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಐದು ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ, ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ, ನೀಚಭಂಗ್ ರಾಜಯೋಗಗಳು, ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾಥಕ ರಾಜಯೋಗಗಳು. ಈ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿವೆ.
ತುಲಾ
ಐದು ರಾಜಯೋಗಗಳ ರಚನೆಯು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗಗಳು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಕರ್ಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗಗಳು ವಿವಾಹ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಲಾಥಕ ಯೋಗವು 12 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉಳಿದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಇವರಿಗೆ ಐದು ರಾಜಯೋಗಗಳ ರಚನೆಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾತಕ ರಾಜ್ಯಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಐದು ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಸ ರಾಜ್ಯಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕರ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕರ್ಕ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ವಿವಾಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಐದು ರಾಜಯೋಗಗಳ ರಚನೆಯು ನಿಮಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಚಾರ ಜಾತಕದ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾಥಕ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಜೊತೆಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಂತ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.