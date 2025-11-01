ಇಂದು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಮನೆ-ಭೂಮಿ ಭಾಗ್ಯ
golden period for zodiac signs mangal gochar anuradha nakshtra ನವೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಶನಿಯಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3:58 ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿತು.
ಮೇಷ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಕೆಲವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಹಲವರು ಬಲವಾದ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಶುಭ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಹಣವಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಮರಳಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕುಟುಂಬ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಧನು
ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ನವೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಳಪೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ
ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಂಗಳನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವಿವಾಹಿತರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹಿತರು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಕುಟುಂಬ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.