ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಹಣ, ಸಂತೋಷ
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2025 ರಂದು ಇಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಸುತಕ ಕಾಲ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 3 ರಾಶಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ 9:58 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1:26 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ರಕ್ತ ಚಂದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಸಹ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಶನಿಯ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಗಾತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶನಿ ದೇವನ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.