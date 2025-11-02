ಅಂತಹ ಹೆಂಗಸರಿಂದ ಗಂಡಸರು ದೂರ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹತ್ತಿರ ಹೋದರೆ...
Chanakya niti men should stay away from these women ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಹೆಂಗಸರಿಂದ ಗಂಡಸರು ದೂರ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ. ಹೀಗಾಗಿ ಪುರುಷರು ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು.
ಮಹಿಳೆ
ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಪುರುಷರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ದೂರವಿಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಪುರುಷನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಪುರುಷನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಪುರುಷ
ಮಹಿಳೆಯರ ಸುಂದರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವ ಪುರುಷರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದೈಹಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವು ಕ್ಷಣಿಕ, ಆದರೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಅಡಿಪಾಯ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಇತರರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದು ಪುರುಷನ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಂಧ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಹಾನಿಕಾರಕ. ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಪಾಪ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡುವ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನೋವು ಮತ್ತು ಅವಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಟುಂಬ
ಅಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಜ್ಞಾನವು ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದುಳಿಯುವುದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿಯೂ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಸಂತೋಷ
ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆಯ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಮಹಿಳೆ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷನನ್ನು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲಳು. ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಎರಡರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.