ಬುಧ-ಶುಕ್ರನ ಚಾಲೀಸಾ ಯೋಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ಸಂಜೆ 7:43 ಆರಂಭ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್
Budh Shukra chalisa yog 3 zodiac signs get money love lucky ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ನಡುವೆ ಚಾಲೀಸ ಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಮೂರು ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಬುಧ-ಶುಕ್ರ
ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಪರಸ್ಪರ 40° ಒಳಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಸಂಜೆ 7:43 ಕ್ಕೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಜೋಡಣೆಯು ನಲವತ್ತನೇ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ಚತ್ವರಿಷ್ಟಿ ಸಂಯೋಗ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಾಲೀಸ ಯೋಗವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬಹುದು, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಹಾದಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಅವರ ದಯೆಯ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಚಾಲೀಸ ಸಂಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭ. ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ತೆರೆದರೆ, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
