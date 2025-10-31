ಬುಧ-ವರುಣನಿಂದ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ, 14 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಸಿಂಹ ಜೊತೆ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
budh and varun made navpancham rajayoga these zodiac sign will be lucky ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 2025 ರಂದು ಬುಧ ಮತ್ತು ವರುಣನ ನಡುವೆ 14 ವರ್ಷ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ, ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಲ್ಲದು. ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗವು 3 ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ.
ಬುಧ ಮತ್ತು ವರುಣ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:54 ಕ್ಕೆ, ಬುಧ ಮತ್ತು ವರುಣ ಅಂದರೆ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಪರಸ್ಪರ 120° ಕೋನೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೋನೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವು ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಈ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದ್ವಾರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ, ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.