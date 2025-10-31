ನಾಳೆ ಏಕಾದಶಿ 142 ದಿನಗಳ ನಂತರ ವಿಷ್ಣು ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು
after 142 days lord vishnu awaken tomorrow these lucky zodiac signs ನಾಳೆ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನದಂದು ರವಿಯೋಗ ಮತ್ತು ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ನಂತರ 142 ವಿಷ್ಣು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ವಿಷ್ಣು ಯೋಗ ನಿದ್ರಾದಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾದ ನಂತರ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯಗಳು ಬರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು. ಆಹ್ಲಾದಕರ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ
ವಿಷ್ಣು ಯೋಗ ನಿದ್ರಾದಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾದ ನಂತರ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯಗಳು ಬರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವಿಷ್ಣು ಯೋಗನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾದ ನಂತರ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಮಯ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ವಿಷ್ಣು ಯೋಗ ನಿದ್ರಾದಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾದ ನಂತರ ಈ ಅವಧಿಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.