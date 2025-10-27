ಗುರುವಿನ ನೆಚ್ಚಿನ 4 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ, 30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಯಶಸ್ಸು ಪಕ್ಕಾ
4 zodiac signs guru favourite get property money success after 30 year ಗುರು ಗ್ರಹದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ರಾಶಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹವಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗಲೂ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರುವ ಈ ಜನರು ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಗುರುವಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಾಭವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯ-ಗುರು ಸಂಬಂಧವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಧನು
ರಾಶಿಯು ಅಗ್ನಿ ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗುರುವಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತ, ತರ್ಕಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಈ ಜನರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ
ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಗುರು ಆಳುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಅವರ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಸೃಜನಶೀಲ, ಕಲ್ಪನಾಶೀಲ, ಕರುಣಾಮಯಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಮರ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಹೇರಳವಾದ ಜೀವನ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ.