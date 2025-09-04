ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಕೈ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅದೃಷ್ಟ, 3 ಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
ವೃಷಭ, ಸಿಂಹ, ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಕೈರಾಸಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಶುಕ್ರ, ಗುರು, ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಶಿ
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾಶಿಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಫಲಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಕೈರಾಶಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇವರು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದರೂ, ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶುಭಗ್ರಹಗಳ ಫಲ ಮತ್ತು ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಗಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳಾದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಏನು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ರೂಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಲಾಭದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಥಿರತೆ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ, ಮನೆ, ಆಭರಣ, ಕೃಷಿ, ವಾಹನಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೈರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಷಣ್ಮುಖ ಯೋಗವಿದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ರಾಶಿಯವರು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ರಾಜಯೋಗಿಗಳು. ಅವರನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಅದು ಲಾಭವನ್ನೇ ತರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ರಾಜಕೀಯ, ಆಡಳಿತ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ಹಣ, ಕೀರ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕೈರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಬೇರ ಯೋಗ ಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಧನು ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಗುರು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ಪ್ರಭಾವದ ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಅವರ ಕೈರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಕ್ರದಂತಹ ಗುರುತುಗಳಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ. ಎಷ್ಟೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಪೇಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೈರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಧನಧಾನ್ಯ ಯೋಗ ಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ 1 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳು.
ಅದೃಷ್ಟ
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ, ಗುರು, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಅದೃಷ್ಟದ ಜಾತಕ. ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಶುಭಗ್ರಹಗಳ ದೃಷ್ಟಿ, ಶುಕ್ರ-ಗುರು ಯುತಿ, ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರ ಬಲ ಕೈರಾಶಿ ಮತ್ತು ಧನರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಶ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
