today october 24th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ.
ಮೇಷ: ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಕೈ ಮೀರಬಹುದು.
ವೃಷಭ:ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮನೆ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ರಫ್ತು-ಆಮದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ: ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಡುವ ಕೆಲವು ಮನರಂಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ: ಮಕ್ಕಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಮೊಂಡುತನವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಿ.
ಕನ್ಯಾ: ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸಿ, ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಇಂದು ಇಡೀ ದಿನವನ್ನು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ತುಲಾ: ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೋ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದುಃಖದ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. ಒಂಟಿ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಬರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹಠಮಾರಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಧನು: ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇತರರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಆದೇಶ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ಮಕರ:ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಕುಂಭ: ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರಿ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ: ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಾಲೋಚಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ.