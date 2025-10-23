today october 23rd horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ.
ಮೇಷ(Aries): ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಒತ್ತಡದ ಬದಲು, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ವೃಷಭ(Taurus): ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಯುವಕರು ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರಿಂದಾಗಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ(Gemini): ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿಸಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ಬಾಂಧವ್ಯವು ನಿಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಕಟಕ(Cancer): ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ .ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಬೀಳಬೇಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ(Leo): ಇತರ ಜನರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಆತುರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕೆಲವು ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕನ್ಯಾ(Virgo): ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಸೋಮಾರಿತನ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ನೀವು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ(Libra): ಮಕ್ಕಳ ಯಾವುದೇ ಮೊಂಡುತನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ವಿವೇಚನಾಯುಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ(Scorpio): ವ್ಯವಹಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮಯವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿರುವುದು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಧನುಸ್ಸು(Sagittarius): ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗದ ಕಾರಣ, ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಂದು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಮಹಿಳೆಯರು ಕೀಲು ನೋವು ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ(Capricorn): ಮಕ್ಕಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಇಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಸಾಮರಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಮನೆಯ ಶಕ್ತಿಯು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ(Aquarius): ಮನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ವೇಗ ಮತ್ತು ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವೆ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧವಿರಬಹುದು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮೀನ(Pisces): ನಿಮ್ಮ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ದಿನಚರಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವ ಕಾರಣ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.