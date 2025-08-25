ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿ ವ್ರತ 2025 ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿ ವ್ರತ ಅಥವಾ ಸರಳವಾಗಿ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ, ಈ ಹಬ್ಬವು ವೈಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು. 2025 ರಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ 26, ಮಂಗಳವಾರ ಬರುತ್ತದೆ, ಈ ದಿನವು ಬಣ್ಣ, ಪಠಣಗಳು ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
2025 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿ ವ್ರತ ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ?
ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವೃತ್ತ ಮಾಡಿ—26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025.
ಬೆಳಗಿನ ಪೂಜೆ ಮುಹೂರ್ತ : 6:06 AM ರಿಂದ 8:36 AM
ತದಿಗೆ ತಿಥಿ ಆರಂಭ: ಆಗಸ್ಟ್ 25, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:04
ತದಿಗೆ ತಿಥಿ ಮುಕ್ತಾಯ: ಆಗಸ್ಟ್ 26, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:24
ಈ ಗಂಟೆಗಳು ಅಪರೂಪದ ಶುಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಿಂದೂಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ದೇವಿಯು ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವ್ರತ ಏಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ?
ಗೌರಿ ಹಬ್ಬವು ಪಾರ್ವತಿಯ ರೂಪವಾದ ಗೌರಿ ದೇವಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅವಳು ಶಾಂತ ಶಕ್ತಿ, ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯುವತಿಯರು ಸರಿಯಾದ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವಂತೆಯೇ ಗೌರಿಯೂ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮರುದಿನವೇ ಅವಳ ಮಗ ಗಣೇಶ ಅವಳನ್ನು ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆ ತಾಯಿ-ಮಗನ ಚಿತ್ರಣವು ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಹರ್ತಾಲಿಕಾ ತೀಜ್ನಂತೆಯೇ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳು, ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ಹಂಬಲ.
ಉಪವಾಸ: ಮಹಿಳೆಯರು ಪೂಜೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಊಟ ಮಾಡದೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹಿತರು ವೈವಾಹಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವಿವಾಹಿತರು ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಗಿನ ವಿನಿಮಯ : ಅಕ್ಕಿ, ಕುಂಕುಮ, ಅರಿಶಿನ, ಬಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸಣ್ಣ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರದೇಶವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ : ಇದು ಬಾಗಿನದ ಹೃದಯಭಾಗ - ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ : ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತ : ಹರ್ತಾಲಿಕಾ ತೀಜ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.