ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳನು ರಾಶಿಚಕ್ರವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
ಮಂಗಳ ಗೋಚರ್ 2025: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಸಹ ಈ ತಿಂಗಳು ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಚಲನೆ ಬದಲಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದು ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮಂಗಳವನ್ನು ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಭೂಮಿ, ವಿದ್ಯುತ್, ಶಕ್ತಿ, ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ನೀಡುವವನು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದ್ರಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2025 ರಂದು ಸಂಜೆ 06:04 ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 09:08 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಮಂಗಳ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13, 2025 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 09:34 ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಗಮನದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಂಗಡಿಯವರು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಗಡಿಯವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು. ಹಣ ಗಳಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ.