ವೈದಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಸ, ಮಾಲವ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಎಂಬ ಮೂರು ಶುಭ ರಾಜ್ಯಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಶುಭ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಮಾನವ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ 3 ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗುರುವಿನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟವು ಬೆಳಗಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಈ 3 ರಾಜಯೋಗಗಳು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಚಾರ ಜಾತಕದ ಲಗ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಳವ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೂರು ರಾಜಯೋಗಗಳ ರಚನೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲು ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಆಳವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, 3 ನೇ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಳವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗವು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ಹೊಸ ಹಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.