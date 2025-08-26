2025 ರ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ 2025: 2025 ರ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಶನಿಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ರಾತ್ರಿ 9:58 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1:26 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಈ ಗ್ರಹಣವು ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನ ಬಲ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ಥಿರರಾಗಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಚಿಂತೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ದಿನ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಿದಷ್ಟೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ನೀವು ಶಿವನ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರತಿಕೂಲತೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೆಲವು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಆದಾಗ್ಯೂ ನೀವು ವಾದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ದಿನದಂದು ನೀವು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಠಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ನಷ್ಟದ ಮನೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ನೀವು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀರು, ಹಾಲು, ಬೆಳ್ಳಿ ಮುಂತಾದ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು .ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ, ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.