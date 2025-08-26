ಗಣೇಶನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಲಿ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2025 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶನ ಜನನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಈ ಹಬ್ಬವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
2025 ರ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು
- ಗಣೇಶನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಲಿ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
- ಈ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಗಣೇಶನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!"
- ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಗಣೇಶ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ!
- ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪಾ ಮೋರ್ಯಾ! ಬಪ್ಪಾ ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರಲಿ!
- ಗಣೇಶನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸದಾ ಬೆಳಗಲಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
- ಗಣೇಶನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಿ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
- ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸದಾ ಬೆಳಗಿಸಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.
- ಈ ವರ್ಷ ಗಣೇಶ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ! ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
- ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ, ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವಾ, ಸರ್ವ-ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
- ಗಣೇಶ ನಿಮಗೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂತೋಷ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ. 2025 ರ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
- ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದು, ಬಪ್ಪಾ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ತುಂಬಲಿ.
- ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪಾ ಮೋರ್ಯ! ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಭಕ್ತಿ, ನಗು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ.
- 2025 ರ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ಗಣೇಶ ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಲಿ.
- ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗಣೇಶನು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಲಿ. ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪಾ ಮೋರ್ಯಾ!