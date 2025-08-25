ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ.
ಮೇಷ: ನೀವು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇಡುತ್ತೀರಿ. ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಪರಸ್ಪರ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ.
ವೃಷಭ: ಅಪರಿಚಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಅವರನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ. ಮನೆಯ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ: ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇತರರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಅಂತರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಂದು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರಬಹುದು. ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಯ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಾಮರಸ್ಯವಿರಬಹುದು. ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಯೋಜನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಲಹೆಗೆ ಸಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ತಲೆನೋವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ: ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಬೇಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದಿಂದ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ: ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಕೋಪವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೀಲು ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಸಹೋದರರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಿಹಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಬಹುದು. ಪರಸ್ಪರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು.
ಧನು: ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಟನಾ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದುವಾಗಿರಬಹುದು.
ಮಕರ: ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕನಸುಗಳು ಅಥವಾ ದರ್ಶನಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯ ಹಠಾತ್ ಆಗಮನವು ಆತಂಕ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯಾಣವು ಈಗ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ.
ಕುಂಭ: ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೊರಗಿನವರು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಮೀನ: ಕೆಲವು ವೆಚ್ಚಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ.