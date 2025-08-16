ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಶ್ರಾವಣ, ತೀಜ್ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಧರಿಸುವ ಈ ಆಭರಣಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಮರಾಠಿ ಮಾದರಿ, ವಟಿ-ಕಟೋರಿ, ಚಂದ್ರಕೋರ್, ದೇವಾಲಯ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿನ್ನದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು: ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವು ಈಗ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಶ್ರಾವಣ, ತೀಜ್, ಹಬ್ಬಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಅಥವಾ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಕನಿಷ್ಠ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಧರಿಸಲು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಳಿ ತೀಜ್ ಕೂಡ ಬರಲಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಕೆಲವು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ನೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು
ಮರಾಠಿ ಮಾದರಿಯ ಚಿನ್ನದ ಭಾರವಾದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ
ಮರಾಠಿ ಶೈಲಿಯ ಚಿನ್ನದ ಭಾರವಾದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಮರಾಠಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಸಹ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು 3-4 ತೊಲಗಳಷ್ಟು ತೂಕವಿರುತ್ತದೆ.
ವಟಿ ಮತ್ತು ಕಟೋರಿ ಶೈಲಿಯ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ
ವಟಿ ಮತ್ತು ಕಟೋರಿ ಶೈಲಿಯ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮರಾಠಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೈನಂದಿನ ಉಡುಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳವರೆಗೆ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.
ಚಂದ್ರಕೋರ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ
ಚಂದ್ರಕೋರ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಚಂದ್ರನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪೆಂಡೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಕೋರ್ ಮಾದರಿಯ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಚಿಕ್ಕದರಿಂದ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದರಿಂದ ಉದ್ದದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ದೇವಾಲಯ ಶೈಲಿಯ ಕರಕುಶಲ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ
ದೇವಾಲಯ ಶೈಲಿಯ ಈ ರೀತಿಯ ಕರಕುಶಲ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ವಿನ್ಯಾಸವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಪೆಂಡೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹೂವು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಇತರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಕೆತ್ತಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಯಂತ್ರದ ಕೆತ್ತನೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತೂಕಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.