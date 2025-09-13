ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಸಹೋದರರರು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಚು ಮನೋಜ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು, ಇದು ಕುಟುಂಬದ ವಿವಾದವನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿತು. ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮನೋಜ್ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ
ಮಂಚು ಸಹೋದರರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿನಿಮಯ, ಮನೋಜ್ಗೆ ವಿಷ್ಣು 'ಮಿರಾಜ್' ಗಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ:
ಮಂಚು ಕುಟುಂಬವು ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಂದು 'ಮಿರಾಜ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಂಚು ವಿಷ್ಣು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮಿರಾಜ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ" ಎಂದು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹೋದರ ಮಂಚು ಮನೋಜ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, "ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಅಣ್ಣಾ. ತಂಡ #Mirai, ಅಲಿಯಾಸ್ #BlackSword ನಿಂದ."
ದೂರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕುಟುಂಬದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ!
ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು, ಇದು ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಸಹೋದರರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸಬಹುದೆಂದು ಅನೇಕರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮಂಚು ಮನೋಜ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು, ಇದು ಕುಟುಂಬದ ವಿವಾದವನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿತು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮನೋಜ್ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಂದವು.
ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಬಗೆಹರಿಯದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು!
ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಮನೋಜ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಪತ್ರಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಮಿರಾಜ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಗತಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಂಚು ಮನೋಜ್ ಮತ್ತು ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ನಟಿಸಿರುವ 'ಮಿರಾಜ್' ಬಿಡುಗಡೆಯು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗಟ್ಟಂನೇನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಒಂಬತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕರಾಳ ಮತ್ತು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಸುತ್ತ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ಗೌರಾ ಹರಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರವು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಿನದಂದು ಚಿತ್ರವು 12 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಬಲವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಮತ್ತು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.