ತಮ್ಮ ವಿಚಿತ್ರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಮಾಡೆಲ್ ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್, ಈ ಬಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು (Urfi Javed) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿವೆ.
ಆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉರ್ಫಿಯವರ ಮುಖ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಆಳವಾದ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಊತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು, ಉರ್ಫಿ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಅವರು ಯಾವುದಾದರೂ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಯಾರೂ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ವಿವಾದದ ಪರಿಣಾಮವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಈ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಕು ಬೆಕ್ಕು! ಹೌದು, ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್ ಅವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿರುವುದು ಅವರ ಮುದ್ದಿನ ಬೆಕ್ಕಿನ ತುಂಟಾಟ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉರ್ಫಿ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲಾದ ಗಾಯದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಉರ್ಫಿ, "ಬೆಕ್ಕು ಸಾಕುವ ಪೋಷಕರೇ, ನಿಮಗೂ ಈ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆಯೇ? ನಾನು ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನನ್ನ ಬೆಕ್ಕು (ಪ್ರಮಾದವಶಾತ್) ನನ್ನನ್ನು ಪರಚಿಬಿಟ್ಟಿತು," ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೆಕ್ಕಿನ ಉಗುರುಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ತಗುಲಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಆಳವಾದ ಗಾಯವಾಗಿದೆ.
ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಿನ ಗಾಯವನ್ನು ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಕ್ಕಿನ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪರಚಿದ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾದ ಊತ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಉರ್ಫಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಗುತ್ತಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೂ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸದಾ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ಉಡುಪುಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಉರ್ಫಿ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸತ್ಯಾಂಶ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್ ಅವರ ಮುದ್ದಿನ ಬೆಕ್ಕಿನ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ತುಂಟಾಟ, ಅವರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.