ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ (Anushka Shetty) ಅಭಿನಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ 'ಘಾಟಿ' ಚಲನಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದೆ.
Sacnilk ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2025 ರಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ತೆಲುಗು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿಯನ್ನು 23.98% ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ 30.50% ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 35% ರಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ 21.75% ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ದಿನವಿಡೀ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು 11.75% ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರವು ಉತ್ತಮ 28% ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದು, ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು 40% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ.
ತಮಿಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಏರಿಕೆ:
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ, 'ಘಾಟಿ' ಚಲನಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ದಿನದಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ 18.78% ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಶೋಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ 11.18% ರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, 19.05% ತಲುಪಿತು. ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ಗರಿಷ್ಠ 24.36% ತಲುಪಿತು. ರಾತ್ರಿ ಶೋಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ 20.54% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೂ, ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮೌತ್-ಟು-ಮೌತ್ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಲನಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶನಿವಾರ-ಭಾನುವಾರದ ಪ್ರಮುಖ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಲುಗಿನ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ‘ಅರುಂಧತಿ’ಯಂತಹ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡವರು.
ಘಾಟಿ' ವಿಮರ್ಶೆ:
ETimes ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 5 ರಲ್ಲಿ 3 ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದೆ. ಅವರ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಸಾರಾಂಶ ಹೀಗಿದೆ: "ಘಾಟಿ ಒಂದು ಸೇಡಿನ ನಾಟಕವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ಬಲವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳ ಇಮ್ಮರ್ಸಿವ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಅರ್ಧವು ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರವು ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ನೋಡಬಹುದಾದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ."
ಹೀಗೆ 'ಘಾಟಿ' ಚಲನಚಿತ್ರವು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.