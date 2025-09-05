ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಆಶಿಶ್ ವಾರಂಗ್ 55 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ದೃಶ್ಯಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ.
ಮುಂಬೈ (ಸೆ.5): ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಆಶಿಶ್ ವಾರಂಗ್ ತಮ್ಮ 55 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹಠಾತ್ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳನ್ನು ಆಘಾತ ಮತ್ತು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ದಿವಂಗತ ನಟ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ದೃಶ್ಯಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಜನಪ್ರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಹಲವಾರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಅಭಿನಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಆಮಿರ್ ಖಾನ್, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಣೆ ಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಶಿಶ್ ವಾರಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಟ, ಹಠಾತ್ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಆಶೀಶ್ ವಾರಂಗ್, ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಧನದ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಆಶೀಶ್ ವಾರಂಗ್, ದೃಶ್ಯಂ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಮರ್ದಾನಿ, ಸರ್ಕಸ್, ಸಿಂಬಾ ಮತ್ತು ಏಕ್ ವಿಲನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿಯವರ ಮರ್ದಾನಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೋರೆ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯಂನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಆಶಿಶ್ ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ಹೆಸರಾಂತ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗೆಳೆಯರಿಂದ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಧರ್ಮವೀರ್, ತಾಂಡವ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಜನಪ್ರಿಯ ಮರಾಠಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
