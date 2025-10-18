ಬಾಲಿವುಡ್ ಐಕಾನ್ಗಳಾದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜಾಯ್ ಫೋರಂ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ..
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮ್ಯಾಟರ್!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಭವ್ಯವಾದ ಜಾಯ್ ಫೋರಂ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಅಮೀರ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು,
"ನಾನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈಗಲೂ ಸಲ್ಮಾನ್ರನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಏಳುಬೀಳುಗಳು, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ, ಮೊದಲಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ರೀತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಜನರು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕರು, ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಜವಾನ್' ನಟ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿನ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಸಲ್ಮಾನ್, ಅಮೀರ್ ಕಂಡಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡುವ ಅದೃಷ್ಟ ನನಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದು ನನ್ನನ್ನು ವಿನಮ್ರರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು, ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶಾರುಖ್ 'ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ', 'ದಿಲ್ ತೋ ಪಾಗಲ್ ಹೈ', 'ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೈ', 'ಮೊಹಬ್ಬತೇನ್', 'ಕಭಿ ಖುಷಿ ಕಭಿ ಗಮ್', 'ಕಲ್ ಹೋ ನಾ ಹೋ', 'ವೀರ್-ಜಾರಾ', ಮತ್ತು 'ಕಭಿ ಅಲ್ವಿದಾ ನಾ ಕೆಹನಾ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ದೇವದಾಸ್'ನಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ, 'ಸ್ವದೇಸ್'ನಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಡ್ರಾಮಾ 'ಚಕ್ ದೇ! ಇಂಡಿಯಾ'ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೋಚ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತು 'ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಖಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪರ್ಜರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ ವಿಮರ್ಶಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದರು.
ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ವಿನಮ್ರವಾಗಿರುವುದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾ, "ಆದ್ದರಿಂದ ವಿನಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇತರ ನಟರಿಗೂ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ, ನಾನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಮನರಂಜನೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನಾನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅವರು ಹೊರನಡೆದಾಗ, ಅವರು ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಿ, "ಅವರು ಹೊರನಡೆದಾಗ, ಅವರು ಯಾರಾದರೂ ಆಗಲು ಆಶಿಸಬೇಕು. ಅಥವಾ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ನಟರು, ಕನಿಷ್ಠ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಸಹ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜನರು. ನಾವು ಆ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ.
ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಈ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಭಾವನೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವನೆ."
ಅಂದಹಾಗೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು, ಲೊಕಾರ್ನೊ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ 77 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಡೊ ಅಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾರಿಯೆರಾ ಅಥವಾ ಕೆರಿಯರ್ ಲೆಪರ್ಡ್ ಎಂಬ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ 2023 ರ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗಳಾದ 'ಪಠಾಣ್' ಮತ್ತು 'ಜವಾನ್' ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರು, ಇವೆರಡೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. 'ಜವಾನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕ ನಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆಯೇ?
ನಟನೆ ಎಂದರೆ "ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಯಕೆಯ ಭಾವನೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಂದಿಗೂ ಒಂದು ಬೆರಳನ್ನು ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಬೃಹತ್ ಸಮುದ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು, ನಾನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಹಾಗಲ್ಲ" ಎಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ, ಶಾರುಖ್, "ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವನು, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವೇ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ತಕ್ಷಣವೇ, "ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ" ಎಂದು ಸೇರಿಸಿದರು.
ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ನವೆಂಬರ್ 2 ರಂದು 60 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ನವೆಂಬರ್ 2 ರಂದು 60 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದು, ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಪಿವಿಆರ್ ಐನಾಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 75 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಏಳು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದೆ, ಇದು ಹಳೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಟನ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅನುಭವಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೆರೈಟಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಆಕ್ಷನ್-ಕಾಮಿಡಿ 'ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ಮತ್ತು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯ 'ದೇವದಾಸ್' ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಜಕೀಯ ನಾಟಕ 'ದಿಲ್ ಸೆ' ಮತ್ತು ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಜವಾನ್' ವರೆಗೆ ನಟನಾಗಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಗಮನಾರ್ಹ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಈ ಲೈನ್ಅಪ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ 'ಕಭಿ ಹಾ ಕಭಿ ನಾ', 'ಮೈ ಹೂ ನಾ', ಮತ್ತು 'ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ' ಚಿತ್ರಗಳು ಸಹ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಮರಳಲಿವೆ.