ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ರೇಖಾ (Rekha) ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಮೇರು ನಟಿಯೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಡಿಷನ್ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಸತ್ಯ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಪರಿಣೀತಾ' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 20 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಅವರು ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೇಖಾ, 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ 'ಪರಿಣೀತಾ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸೇರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಇಂತಹ ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೆವು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ದಿನವನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಬದುಕಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಡಿಷನ್ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಿದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ಆಡಿಷನ್' ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದೇ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಆಗ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಧು ವಿನೋದ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು, 'ನೀವು ಆಡಿಷನ್ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿಷನ್ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ರೇಖಾ ಮನಸಾರೆ ಹೊಗಳಿದರು. ವಿದ್ಯಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, "ವಿದ್ಯಾಳಿಂದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಕೆ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ವಿದ್ಯಾಳಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬಳು ಮಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಕೈಸಿ ಪಹೇಲಿ' ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ರೇಖಾ, "ಆ ಹಾಡಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುವಾಗ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸದೆಯೂ ನನ್ನ ನಟನೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ವ್ಯಾನಿಟಿ ವ್ಯಾನ್ಗೆ ಬಂದು, 'ಇಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿತೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಇಂದು ನಾನು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಅವಳನ್ನು (ವಿದ್ಯಾ) ನೋಡಿ ನಾನು ಕಲಿತಷ್ಟು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕಲಿತಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ಕಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪರಿಣೀತಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ವಿಧು ವಿನೋದ್ ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶಂತನು ಮೊಯಿತ್ರಾ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸ್ವಾನಂದ್ ಕಿರ್ಕಿರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. 2005ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಿತ್ರವು ಇದೀಗ ಆಗಸ್ಟ್ 29, 2025 ರಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.