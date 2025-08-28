ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ: ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಣ್ವೀರ್ ಅವರ ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್ ಲುಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಜನರು ಅವರನ್ನು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್ ಲುಕ್: ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಗಡ್ಡ-ಮೀಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್-ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು
ಒಬ್ಬ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ "ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಹೊಸ ಪೋಷಕರು ರಣ್ವೀರ್ ದೀಪಿಕಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಬಪ್ಪನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕುರ್ತಾ ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ರಣ್ವೀರ್ ಕೂಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕುರ್ತಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಣ್ವೀರ್ ಅವರ ಲುಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು
ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್ ಲುಕ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಓರ್ವ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ "ಹೊಸ ಲುಕ್?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರ ಕಾಮೆಂಟ್ "ಇದು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ತರಹ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ?" ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರಣ್ವೀರ್-ದೀಪಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಓರ್ವ ಬಳಕೆದಾರರು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು "ಮೆದುಳು ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದೆಯಾ? ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ತಲೆ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದು? ನೀವು ಬಾಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮುಚ್ಚಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದೇ ರೀತಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು "ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ? ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬಾಗುವಾಗ ತಲೆ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಎಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಡ್ಡ-ಮೀಸೆ ಕತ್ತರಿಸಿದರು
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಗಡ್ಡ-ಮೀಸೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಮುಂಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಸಿಂಘಮ್ ಅಗೇನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಇದನ್ನು ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ಧುರಂಧರ್' 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ, ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್. ಅವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಡಾನ್ 3' ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.