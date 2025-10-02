ಮದುವೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದವರೆಗೂ ಈ ಫೋಟೋಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ರಾಣಿ ನಕ್ಕುತ್ತಲೇ, "ಬಹುಶಃ! ನಿಜಕ್ಕೂ, ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲ್ಪನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ, ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಖಾಸಗಿತನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಖಾಸಗಿ ಮದುವೆ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸುಂದರಿ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ (Rani Mukerji) ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ (Aditya Chopra) ಅವರ ಮದುವೆ ನಡೆದದ್ದು 2014ರಲ್ಲಿ, ಅದ್ದೂರಿ ಸಮಾರಂಭಗಳು, ನೂರಾರು ಅತಿಥಿಗಳು, ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುವ ಮಂಟಪ... ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವೆಲ್ಲಾ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಡೆದದ್ದು ಮಾತ್ರ 'ಹಶ್-ಹಶ್' (Hush-Hush) ಎನ್ನುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ಮದುವೆ!
ಹೌದು, ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಮದುವೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವರ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಈವರೆಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಈ ಫೋಟೋಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವನ್ನು ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಈಗ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ!
ಫೋಟೋಗಳು ಹೊರಬರದಿರಲು ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾನೇ ಕಾರಣ!
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ 'ಮಿಸೆಸ್ ಚಟರ್ಜಿ ವರ್ಸಸ್ ನಾರ್ವೆ' ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ANI ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಪತಿ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ತುಂಬಾ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹುಶಃ! ನಿಜಕ್ಕೂ, ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲ್ಪನೆ!
ಹಾಗಾದರೆ, ಮದುವೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದವರೆಗೂ ಈ ಫೋಟೋಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ರಾಣಿ ನಕ್ಕುತ್ತಲೇ, "ಬಹುಶಃ! ನಿಜಕ್ಕೂ, ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲ್ಪನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ, ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಖಾಸಗಿತನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ದಂಪತಿಗೆ ಅದಿರಾ ಎಂಬ ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ಅದಿರಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅರ್ಹತೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂಬುದು ರಾಣಿ ಅವರ ಬಯಕೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ದೂರವಿಡುವುದು ಮುಖ್ಯ!
ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರವಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಜೀವನ ಬೇರೆ, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಬೇರೆ. ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಕಾರಣವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ" ಎಂದು ರಾಣಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು!
ಖಾಸಗಿತನ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ, "ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಸಾಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಈ 'ಖಾಸಗಿತನ'ದ ನಿಲುವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹದ್ದು. ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಶ್ಲಾಘನೀಯ.