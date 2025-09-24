ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಮಾನವಕುಲವು ಅಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯ ದುಃಖದ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಹೀಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು, "ಹೆಮಿಂಗ್ವೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದರೆ, ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
ತೂ ಮೇರಿ ಪೂರಿ ಕಹಾನಿ
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ (Mahesh Bhatt) ಹೆಸರು ಹೊಸದೇನೂ ಅಲ್ಲ.. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಪೂಜಾ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಕೂಡ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಕ್ಕ ಪೂಜಾಗಿಂತ ತಂಗಿ ಆಲಿಯಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುವಂತೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿರುವ ನಟಿ. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ 'ತೂ ಮೇರಿ ಪೂರಿ ಕಹಾನಿ' ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೆಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಒಂದು ಜೋಡಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಂತರದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದು, ಹೇಳದೆ, ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 'ಮೇರಿ ಪೂರಿ ಕಹಾನಿ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಶೇಷ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಹೇಳಿದರು, "ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಅದು ಒಬ್ಬ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕನು ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯಾಯವಂತ ದೇವರು."ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಾಲದ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್.
ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಅಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ!
ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಮಾನವಕುಲವು ಅಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯ ದುಃಖದ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಹೀಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು, "ಹೆಮಿಂಗ್ವೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದರೆ, ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಒಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಋಷಿಮುನಿಗಳು, ದಾರ್ಶನಿಕರು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರೋ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ದಿನ ದೂರವಾಗಲೇಬೇಕು."
ಅದ್ಭುತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು, "ಹೀಗಾಗಿ, ಮಾನವಕುಲವು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಷ್ಟದ ಖಚಿತತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಷ್ಟ, ಅದು ದ್ರೋಹವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಭಾವೋದ್ರೇಕಗಳು ಸತ್ತಾಗ, ಅಥವಾ ಬೇರೊಬ್ಬರು ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಎಳೆಯುವ ವಿಭಿನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದಾಗ."
ಮಹೇಶ್ ಭಟ್: 'ತೂ ಮೇರಿ ಪೂರಿ ಕಹಾನಿ' ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಉಪಶಮನವಾಗಿದೆ!
ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಚಲನಚಿತ್ರವು ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಕಿ ತನ್ನ ಹೃದಯ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಅಡ್ಡದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಥೆಯು ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸುಹೃತಾ ದಾಸ್ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಅನುಭವದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಸೇರಿಸಿದರು.
"ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸುಹೃತಾ ಸ್ವತಃ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸಂಘರ್ಷ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮುಖ್ಯವೇ ಅಥವಾ ಖ್ಯಾತಿ ಮುಖ್ಯವೇ ಎಂಬುದು. ಇಂದಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದರೆ, ಅವರು ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು,
ನಂತರ, "ಹೀಗಾಗಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕನು, ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯಾಯವಂತ ದೇವರು. 'ಪೂರಿ ಕಹಾನಿ'ಯ ಅಗತ್ಯವು ಈ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಉಪಶಮನವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಸುಹೃತಾ ಅವರು ಬದುಕಿದ ನೈಜ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು, ಬಹಳ ನೈಜವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ."
ತೀರ್ಪಿನ ದಿನದ ನಿರೀಕ್ಷೆ!
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹೊಸಬರಾದ ಹಿರಣ್ಯ ಓಜಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಹಾನ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, "ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬದುಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ತದನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮತ್ತು ನಾವು ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಗೀತವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.
ಟ್ರೇಲರ್ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಒಂದೇ ಚಿಂತೆ ಏನೆಂದರೆ, ತೀರ್ಪಿನ ದಿನ ಬಂದಾಗ, ಈ ಹೊಸಬರೊಂದಿಗೆ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?"
"ಏಕೆಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಬಂದರೆ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಹರಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಲು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಬೇಕಾಗುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು.