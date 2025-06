ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ 2003ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಸಮೈರಾ ಮತ್ತು ಕಿಯಾನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿ, 2016ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಮೂಲಕ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಕಪೂರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ (Karishmqa Kapoor) ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ (Kareena Kapoor Khan) ಅವರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಯೊಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಟಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 50ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭವು ಅವರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ನೋವನ್ನೂ ತಂದಿತ್ತು.

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ (Sunjay Kapur) ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದಿಂದಾಗಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ದುಃಖದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಹೋದರಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ.

ಜೂನ್ 25 ರಂದು ಕರಿಷ್ಮಾ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಕರೀನಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಕ್ಕ 'ಲೋಲೋ' ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಅವರು ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಚಿಂತಾಮಗ್ನರಾಗಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮನಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕರೀನಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, "ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು... ನನ್ನ ಲೋಲೋ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪದಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ... ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಿಗಿಯಾದ ಅಪ್ಪುಗೆ ಸಾಕು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸದಾ ಮತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ..." ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ, ಕರೀನಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯ ನೋವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಿನ್ನೆಲೆ:

ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ 2003ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಸಮೈರಾ ಮತ್ತು ಕಿಯಾನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿ, 2016ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಮೂಲಕ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾದ ಸಂಜಯ್ ಅವರ ಹಠಾತ್ ನಿಧನವು ಕರಿಷ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೇ ಬಂದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕಳೆಗುಂದಿತ್ತು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೇವಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ "ನೀನು ಒಂಟಿಯಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರ "Needs no words... just a tight hug" (ಪದಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಬಿಗಿಯಾದ ಅಪ್ಪುಗೆ ಸಾಕು) ಎಂಬ ಸಾಲು, ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಕರೀನಾ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲೈಕ್ಸ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಸಹ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕರಿಷ್ಮಾಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿ, ಕರೀನಾ ಅವರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ, "ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಲೋಲೋ" ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರ ಬೆಂಬಲ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಕರೀನಾ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಹೋದರಿಯ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ಕರೀನಾ ಅವರ ನಡೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ.