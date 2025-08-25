ಕೃಷ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್: ರಾಕೇಶ್ ರೋಷನ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಕೃಷ್ ಚಿತ್ರದ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಸೂಪರ್ಹೀರೋ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡೋಕೆ 6 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಯ್ತಂತೆ. ಮೇಣದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಕರಗಬಾರದೆಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ೨೪ ಗಂಟೆ AC ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದ್ರಂತೆ.
ಕೃಷ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಕೇಶ್ ರೋಷನ್: ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಕೇಶ್ ರೋಷನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಕೃಷ್'ನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡೋಕೆ 6 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಯ್ತು, ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ AC ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ರೋಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಸ್ 24 ಗಂಟೆ ಆನ್ ಇರ್ತಿತ್ತಂತೆ. ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ಫರಾ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ಗಾಗಿ ಖಂಡಾಲದಲ್ಲಿರುವ ರಾಕೇಶ್ ರೋಷನ್ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂತು.
'ಕೃಷ್' ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಯ್ತು?
ಫರಾ ಖಾನ್, ರಾಕೇಶ್ ರೋಷನ್ರನ್ನ 'ಕೃಷ್' ಮಾಸ್ಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. "6 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಯ್ತು. ಹೃತಿಕ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವಂತ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇಡೀ ಉಡುಪಿನ ಜೊತೆ 6 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಯ್ತು" ಅಂತ ರೋಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೃಷ್ ಉಡುಗೆ ತುಂಬಾ ಭಾರ ಇತ್ತು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಕೃಷ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು?
ರಾಕೇಶ್ ರೋಷನ್ ಹೇಳುವಂತೆ, "ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಮೇಣದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೃತಿಕ್ 3-4 ಗಂಟೆ ಧರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಮೇಣ ಕರಗುತ್ತಿತ್ತು. ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ 24 ಗಂಟೆ AC ಆನ್ ಇರುವ ಬಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ."
'ಕೋಯಿ ಮಿಲ್ ಗಯಾ'ದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ 'ಕೃಷ್'
'ಕೃಷ್' ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಕೇಶ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ 'ಕೋಯಿ ಮಿಲ್ ಗಯಾ' (2003)ದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ. 2006ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೃತಿಕ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಭಾಗ 'ಕೃಷ್ ೩' ೨೦೧೩ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಅದೂ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನೂ ರಾಕೇಶ್ ರೋಷನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ತಯಾರಾಗ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.