ತಿರುಪತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತನಗೆ ಕಚ್ಚಿದ ಕಟ್ಟುಹಾವನ್ನು ಮರಳಿ ಕಚ್ಚಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ವಿಷ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದ್ದರಿಂದ, ಆತ ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಸತ್ತ ಹಾವಿನೊಂದಿಗೆ ನಿದ್ದೆ
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಂಬ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕುಡಿದು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ, ಕಪ್ಪು ಕಟ್ಟುಹಾವು (black krait) ಅವನಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ್, ತಕ್ಷಣ ಆ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದರ ತಲೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಉಗುಳಿದ್ದಾನೆ.
ಹಾವನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ, ಆ ಸತ್ತ ಹಾವನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ, ಸತ್ತ ಹಾವನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿದ ವಿಷ
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ವಿಷವು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಹಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ನನ್ನು ಶ್ರೀಕಾಳಹಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ವೆಂಕಟೇಶ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿರುಪತಿಯ ರುಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಸದ್ಯ ಆತ ವೈದ್ಯರ ತೀವ್ರ ನಿಗಾದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.