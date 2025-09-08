ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಶುರುವಾಗಿ 2 ವಾರ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಗದ್ದಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಯಾರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ.
ಟಿವಿಯ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಜಗಳ, ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ, ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಟ.. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ. ಈ ವಾರದ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Salman Khan) ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾದರು. ಆದರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಶೋದ ಹೊಸ ಪ್ರೋಮೋ ಬಂದಿದೆ.
ಹೊಸ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19ರ ಹೊಸ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ತಾನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್ ಮತ್ತು ಕುನಿಕಾ ಸದಾನಂದ್ ಮತ್ತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನ್ಯಾ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಾಗ ಹುಳ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅವರು ಕಿರುಚುತ್ತಾರೆ. ಕುನಿಕಾ "ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ" ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾನ್ಯಾ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ, ಕುನಿಕಾ ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ತಾನ್ಯಾ ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ. "ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಡ್ಯಾಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ" ಅಂತ ಕುನಿಕಾಗೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಕುನಿಕಾ ಕೂಡ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ. "ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮೊದಲ ಸಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣ್ಸೋಕೆ ನೋಡ್ತೀರಿ" ಅಂತಾರೆ. ತಾನ್ಯಾ "ನಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾ ನೋಡ್ತೀನಿ" ಅಂತ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ.
ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19ರಿಂದ ಯಾರೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಶೆಹನಾಜ್ ಗಿಲ್ರಣ್ಣ ಶೆಹಬಾಜ್ ಬಾದ್ಶಾನ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೋಮವಾರ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ "ಇಂದು ಜೋಡಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಕನ್ನಡಿ ಇದೆ. ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಬೇಕು, ಹುಡುಗ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಬೇಕು" ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಫರ್ಹಾನಾ ಭಟ್ ಕನ್ನಡಿ ಪಕ್ಕ ಕೂರ್ತಾರೆ, ಅಶ್ನೂರ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ. "ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡೋಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾಚಿಕೆಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫರ್ಹಾನಾ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ" ಅಂತಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಜಾಜ್ ಕೂಡ ಫರ್ಹಾನಾ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ. "ಹೊರಗಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಒಳಗಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೋದರೆ ನೀವು ಜನರ ಕಣ್ಣಿಂದ ಬೀಳ್ತೀರಿ. ನೀವು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ತಂಗಿ, ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ" ಅಂತಾರೆ. ಫರ್ಹಾನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೋಮವಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.