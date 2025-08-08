ನವೋಮಿಕಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಖಾಸಗಿತನದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದಂತಕಥೆ ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ (Akshay Kumar) ಅವರ ಸೋದರ ಸೊಸೆ ನವೋಮಿಕಾ ಸರಣ್ (Naomika Saran) ಅವರು ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪಾಪರಾಜಿಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅಹಿತಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. 20 ವರ್ಷದ ನವೋಮಿಕಾ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತೀರಾ ವಿರಳ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಂಗಡಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಗುಂಪು ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದು, ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ತೀರಾ ಮೊನ್ನೆಮೊನ್ನೆ ಹೃತಿಕ್ ರೋಶನ್ ಮಗ ಹೃದಾನ್ (Hrithik Roshan Son Hridaan) ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದವು. ಹೃದಾನ್ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ ಹತ್ತಿ, ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊಸೆ ಹೀಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ದೊಡ್ದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ಇದೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನವೋಮಿಕಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೃದಾನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಂದ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಘಟನೆ
"ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಬಾಲಿವುಡ್" ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ನವೋಮಿಕಾ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಏಕಾಏಕಿ ಹಲವಾರು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಅವರನ್ನು ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದ ನವೋಮಿಕಾ, ಮೊದಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆಯೇ ನಡೆದು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಅವರ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ಗೌರವಿಸದೆ, ಅವರ ಜೊತೆ ಓಡುತ್ತಾ, ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅವರ ಮುಖ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ತಾಗಿಸುವಷ್ಟು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಈ ದೃಶ್ಯವು ನೋಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಹನೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನವೋಮಿಕಾ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ತೀವ್ರ ಖಂಡನೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಈ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಕಿರುಕುಳ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾಸಗೀತನವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು," ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವುದು," ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಹೃದಾನ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರದ ತಾರೆಯರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವೋಮಿಕಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಖಾಸಗಿತನದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ನಡುವಿನ ತೆಳುವಾದ ಗೆರೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಂದಿದೆ.