ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ನ ಮಾಜಿ AI ತಜ್ಞ ಜಾಡ್ ತಾರಿಫಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಹಳೆಯದಾಗುವ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೇಗದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಡುವೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪದವಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏಳುತ್ತಿವೆ. ಗೂಗಲ್ನ ಮೊದಲ ಜನರೇಟಿವ್ AI ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ AI ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವ ಜಾಡ್ ತಾರಿಫಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ AI ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ ದಿನೇದಿನೇ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಹಳೆಯದಾಗುವ ಅಪಾಯ
ತಾರಿಫಿಯವರ ಪ್ರಕಾರ, AI ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಳೆಯದಾಗಿರಬಹುದು. ಅವರು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು AI ಹೈಪ್ನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅವರು ನಿರಾಶರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಅವರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಔಷಧ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕರಣೆ (NLP) ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೇಗದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಹೊಸ ಪಿಎಚ್ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದವಿ ಪಡೆದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಉತ್ಪಾದಕ AI ಕ್ಷೇತ್ರವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳತ್ತ ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಹಾಗಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ತಾರಿಫಿಯವರ ಸಲಹೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮಾರ್ಗದ ಬದಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ (Biology) ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೊರಗೆ ಕಲಿಯುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಕಲಿಯಬಹುದು, ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರಬಹುದು.”
ತಾರಿಫಿಯವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ
ತಾರಿಫಿ ಸ್ವತಃ 2012ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ AI ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಅವರು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ದಶಕದ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ AI ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಯಾಣವು ಉದ್ಯಮದ ವೇಗವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ “ಜೀವನದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿಯು ವೃತ್ತಿ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಳವಾದ ಆಸಕ್ತಿ, ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯಿರುವ “ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು” ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ
ಇಂದಿನ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ AI ಯುಗದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ – ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ, ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಾರಿಫಿಯವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ – ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪದವಿಗಳು ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.