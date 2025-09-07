ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ.
ಮೇಷ(Aries): ನೀವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ತಪ್ಪು ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ(Taurus): ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡವೂ ಇರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ(Gemini): ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಿಂದ ನೀವು ವಿಮುಖರಾಗಬಹುದು. ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಬೇಕು.
ಕಟಕ(Cancer): ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡಲು ಮತ್ತು ಮೋಜು ಮಾಡಲು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ(Leo): ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದುಕೊಂಡವರೇ ನಿಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ, ಜೂಜು, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸುಳ್ಳು ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ(Virgo): ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಮಾತನಾಡದೆ ವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಅಥವಾ ಅಹಿತಕರ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಿರಾಶೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಗಂಭೀರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ(Libra): ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮನೆ-ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ(Scorpio): ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ.
ಧನುಸ್ಸು(Sagittarius): ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವುದು ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಮನೆಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಯ ಆಗಮನವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಪರಸ್ಪರ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕಾಪಾಡುವರು.
ಮಕರ(Capricorn): ಹಳೆಯ ಜಗಳ ಮತ್ತೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನದ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಬೇಡಿ.
ಕುಂಭ(Aquarius): ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಕೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ(Pisces): ವಾಹನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸಂಗಾತಿಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶೀತ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ.