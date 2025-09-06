ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ.
ಮೇಷ: ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಚಿತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಬೇಡಿ.
ವೃಷಭ: ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಯೋಚಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
ಮಿಥುನ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. ದೈನಂದಿನ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಯಾವುದೇ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದವೂ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಆತುರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ: ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇರುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಹುದು. ಹೊಸ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ: ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಮಾತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.
ತುಲಾ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಿರಿಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯ. ತಪ್ಪು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ: ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಾದದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂ-ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.
ಕುಂಭ: ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೀವು ಕರ್ಮವನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಲಾಭದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಮೀನ: ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ವಿಶೇಷ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.