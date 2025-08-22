ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ.
ಮೇಷ:
ಗ್ರಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು.
ವೃಷಭ:
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಸಹ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಿಥುನ:
ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಉದ್ರೇಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಪರಸ್ಪರ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇಹವು ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆಯಾಸದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ:
ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಇತರರನ್ನು ನಂಬುವುದು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರದಿಂದಾಗಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯಾಸದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ:
ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಕಳಂಕ ಬರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ:
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ಇತರರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗೃತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ:
ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸದೆ ಅಲೆದಾಡುವ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನೀವು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ಹಿರಿಯರ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಲಹೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರವು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಧನು:
ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಯ ನೀಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ:
ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ದೂರವಾಗುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರವು ನಿಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಹ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ:
ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಹಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಾರತಮ್ಯ ತೋರಬೇಕು. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ
ಮೀನ:
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ನಂಬುವುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಹಂ ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೈಗ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ತಲೆನೋವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.