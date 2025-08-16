ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ (Aries) : ಹೊರಗಿನವರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮಗುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕೋಪದ ಬದಲಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ (Taurus): ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಪರಿಚಿತರನ್ನೂ ನಂಬುವುದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಅಗತ್ಯ.ಆತುರಪಡುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ (Gemini) : ದಿನವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅರ್ಥಹೀನ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಿ.ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕಟಕ ರಾಶಿ (Cancer) : ಗ್ರಹಗಳ ರಾಶಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಮತ್ತು ದುಡುಕಿನ ಸ್ವಭಾವವು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ (Leo) : ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ (Virgo) :ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮದು-ರಫ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ . ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ (Libra) : ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ. ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಔದಾರ್ಯದಂತಹ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲಿ.ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ (Scorpio) : ಸಮಯದ ವೇಗವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ ವರ್ತನೆ ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಆಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ (Sagittarius): ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಯತೆ ಇರಲಿ. ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಸಲಹೆಯು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ
ಮಕರ ರಾಶಿ (Capricorn) : ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭದಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ (Aquarius): ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ . ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮನೋಬಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡ ಹಣ ಅಥವಾ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಹಣ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ (Pisces): ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ತನ್ನಿ. ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಆಗಲಿವೆ. . ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅನುಭವಿಗಳ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವೆ ಮಾಧುರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.