ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ.
ಮೇಷ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಚರರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾರೀ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನೀವು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಅಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ: ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಾಗಿ ದ್ರೋಹ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ.
ಮಿಥುನ: ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಸಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನವರು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ, ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತು ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು ವರ್ತಮಾನದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬೇಡಿ.
ಸಿಂಹ: ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಔದಾರ್ಯದ ತಪ್ಪು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸುಳ್ಳು ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಬಿಪಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ: ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ನೀವು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಕೆಲವೇ ಜನರು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನೀವು ಅದ್ಭುತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸಲು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಡಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಭಾವನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬೇಡಿ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮನೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ಸೋಮಾರಿತನವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮವಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಹಳೆಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೆಲವು ನವೀಕರಣ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಅತಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ತಪ್ಪಿಹೋಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಮೀನ:ಮಕ್ಕಳ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಅತಿಯಾದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದಾಗಿ, ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಿತವಾಗಿಡಿ. ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.