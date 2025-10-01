Youth kills girlfriend: ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಪ್ರಿಯತಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಯತಮನೇ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ತಾನು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರಿಯತಮೆಯನ್ನು ಕೊಂದು ಪ್ರಿಯತಮನೂ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಪ್ರಿಯತಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಯತಮನೇ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ತಾನು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಾಕಿನಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮರ್ಲಕೋಟ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಸಾವು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಹುಸೇನ್ಪುರಂ ಬಳಿ ರೈಲಿನಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಸಂಬಂಧಿಕರು
ಬಾಲಕಿ ಕಾಕಿನಾಡದ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಬಾಲಕಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಬಾಲಕಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಆಕೆಗಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಬಾಲಕಿಯ ಕೊಲೆಯ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು. ಬಾಲಕಿಯ ಕತ್ತು ಬ್ಲೇಡ್ ನಿಂದ ಸೀಳಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಶೋಕ್ ರೈಲಿನಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಶೋಕ್ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ತಾನೂ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೆದ್ದಾಪುರಂ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಶ್ರೀಹರಿ ರಾಜು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೊಲೆಯೇ? ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಪಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಕಾಕಿನಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ
ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಆ ಬಾಲಕಿ ಶಾಪಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಕಾಕಿನಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಆಕೆಯನ್ನು ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದಷ್ಟೇ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.