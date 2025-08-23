ಪಿಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬರು ಚಹಾ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಅಸ್ವಸ್ಥಳಾಗಿದ್ದು, ಐಸಿಯುಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಷಪ್ರಾಶನದ ಪ್ರಕರಣದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 11.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ RIMS ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದ ನಂತರ, 2024 ರ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪಿಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ (ಜೂನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್) ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಆಗ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಐಸಿಯುಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಘಟನೆ ನಡೆದು ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಿತು. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಬರಿಯತು (Bariatu Ranchi)ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಘಟನೆಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಿಮ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ.
ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಿಂದ 10 ಚಹಾ ಆರ್ಡರ್
RIMSನ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ 10 ಕಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ರಾತ್ರಿ ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಿಂದ ಚಹಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಹತ್ತಿರ ಥರ್ಮೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಜೂನಿಯರ್ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಚಹಾ ನೀಡಿದಾಗ ಅದು ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು, ನಂತರ ಯಾರೂ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅದನ್ನು ಕುಡಿದಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಆಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ತುರ್ತು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.
ಮೂರು ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
* ಪಿಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಹಾ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಕುಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
* ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಡಾ. ಅರ್ಚನಾ ಕುಮಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದ ನಂತರ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಚಹಾ ರುಚಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.
* ಎಲ್ಲರೂ ಚಹಾ ಕುಡಿದರು. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಚಹಾವನ್ನು ಥರ್ಮೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕುಡಿದರು ಎಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕೆಲಸಗಾರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಥರ್ಮೋಸ್
ಪೊಲೀಸರು ಥರ್ಮೋಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚಹಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ಹೊತ್ವಾರ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ್ಮೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಥರ್ಮೋಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಂತರ ಪ್ರಕರಣ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವಿಷಶಾಸ್ತ್ರ (Toxicology)ವಿಭಾಗವು ಹಲವಾರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಕಫ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲ್ಯಾವೆಜ್ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ವಿಷಪ್ರಾಶನದ ಪ್ರಕರಣ: ವೈದ್ಯರು
ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ನ ಡಾ. ಜೈಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಷಪ್ರಾಶನದ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೂ ಅವು ವಿಷಪ್ರಾಶನದ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ವಿಷದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಥವಾ ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದೇ ಎಂದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸೀಲ್, ಮೂವರ ಬಂಧನ
ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಬರಿಯತು ಪೊಲೀಸರು RIMS ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿತು, ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಿಂದ ಆಹಾರದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದಿಲ್ಲ, ಥರ್ಮೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು: ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಿರ್ವಾಹಕ
ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಥರ್ಮೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಥರ್ಮೋಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಡಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು. ನಂತರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಥರ್ಮೋಸ್ನಿಂದ ಚಹಾ ಕುಡಿದಾಗ, ಈ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಚಹಾ ಕುಡಿದರು ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅದೇ ಥರ್ಮೋಸ್ನಿಂದ ಚಹಾವನ್ನು ಇತರ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಈ 3 ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಉದ್ಭವಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
1. ಇದು ಒಳಗೊಂದು-ಹೊರಗೊಂದು ಪ್ರಕರಣ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಬಿಹಾರದವಳಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಒಳಗಿನವರು-ಹೊರಗಿನವರು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿವಾದ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗಲಾಟೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರದೇ ಗುಂಪಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ.
2. ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣವೂ ಇರಬಹುದು
ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ರಿಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಪಿಜಿ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಪಿಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರಿಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪಿಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಳು.
3. ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಪ್ರಕರಣ
ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಚಹಾವನ್ನು ಥರ್ಮೋಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಥರ್ಮೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿರಬಹುದೆಂದು ಶಂಕಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇತರರು ಅದೇ ಥರ್ಮೋಸ್ನಿಂದ ಚಹಾ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಪಿಜಿ ವೈದ್ಯರು ರಾತ್ರಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಪಿಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರಾತ್ರಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದಳು, ನಂತರ ಆಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯನ್ನು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಡಾ. ರಾಜೀವ್ ರಂಜನ್, ಪಿಆರ್ಒ, ರಿಮ್ಸ್